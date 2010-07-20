Московский «Спартак» может лишится своего названия

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск общественной организации «Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Н.П.Старостина» о признании недействительным решения Роспатента, отказавшегося лишить прав на товарный знак «Спартак» московский футбольный клуб, предает Sports.ru. Роспатент выдал в 2004 году ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» свидетельство на товарный знак «Спартак» с приоритетом от 2001 года. МФСО «Спартак» имени Н.П.Старостина в 2009 году обратилось в патентное ведомство с заявлением о лишении футбольного клуба прав на товарный знак «Спартак», указав, что «обозначение «Спартак» ассоциируется потребителем со спортивным обществом «Спартак», а профессиональный футбольный клуб «Спартак» в это общество не входит. Представители футбольного клуба «Спартак», в свою очередь, заявили, что МФСО «Спартак» не является известным производителем каких-либо коммерческих товаров или услуг, а «ФК «Спартак-Москва» широко известен в России. Роспатент, рассмотрев возражения МФСО «Спартак», удовлетворил их в небольшой степени, лишив товарный знак ФК «Спартак-Москва» правовой охраны лишь в четырех классах Международной классификации товаров и услуг. МФСО «Спартак» осталось недовольно принятым решением и обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным. Дата рассмотрения иска пока не назначена, сообщает РАПСИ со ссылкой на представителя суда.