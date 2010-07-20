Голландский священник пострадал из-за пристрастия к футболу

Голландский священник Пол Влаар временно отстранен от исполнения своих обязанностей за то, что он провел службу о победе голландской сборной в финале чемпионата мира в ЮАР против Испании. Влаар и раньше неоднократно получал выговоры за свое пристрастие к футболу – во время молитв он наряжался в форму футбольного вратаря. Епископ Харлемский и Амстердамский Йозеф Пунт заявил, что подобное поведение священника недопустимо, так как нельзя беспокоить Господа такими мирскими просьбами. Несмотря на все предупреждения, накануне решающего матча с испанцами Влаар вновь провел службу, переодевшись в форму вратаря оранжевых цветов сборной Голландии по футболу и попросив прихожан бить мячом по импровизированным воротам, которыми стал вход в церковь, сообщает южноафриканская Times Online. Напомним, что сборная Голландии все же уступила в финале Испании со счетом 0:1.