Рибери и Бензема допрошены по делу о малолетних проститутках

Во вторник, 20 июля, футболисты сборной Франции Франк Рибери и Карим Бензема были допрошены полицией в рамках дела о незаконной проституции. Игроки были вызваны в участок по просьбе следователя, который изучает показания о том, что в одном из парижских ночных клубов услуги интимного характера оказывали несовершеннолетние проститутки. Одна из таких жриц любви в ходе недавнего допроса рассказала полиции, что в 2009 году её услугами воспользовались двое футболистов. Если вина спортсменов будет доказана, то им грозит тюремный срок до трёх лет и штраф в размере ? 45 тыс., сообщает AFP.