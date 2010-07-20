Джеррард: Я не собираюсь покидать «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал, что не собирается покидать клуб, несмотря на интерес к нему со стороны мадридского «Реала», а также заявил, что очень рад подписанию манкунианцами контракта с хавбеком Джо Коулом. «Коул значительно усилит нашу команду. Своей игрой за «Челси» и сборную Англии Джо всем доказал, что является футболистом высочайшего уровня. Я с нетерпением жду момента, когда мы будем играть с ним вместе за «Ливерпуль». Я уверен, что он станет своим для наших болельщиков, и они полюбят его. Что касается моего возможного ухода из «Ливерпуля», то, могу сказать, что я не собираюсь покидать клуб. У меня была встреча с новым главным тренером Роем Ходжсоном, и я очень впечатлен его планами на будущее», – приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.