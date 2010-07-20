Бенитес: Я хочу, чтобы «Интер» стал «Барселоной» Италии

Наставник миланского «Интера» Рафаэль Бенитес заявил в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, что в работе с командой возьмет на вооружение игровую модель испанской «Барселоны», передает Чемпионат.ру. «Я хочу, чтобы моя команда владела мячом как можно больше. Один словом, хочу, чтобы «Интер» стал «Барселоной» Италии. Что же касается перестановок на поле, то Камбьяссо у меня будет действовать ближе к атакующей линии, так как на поле он является настоящим тренером», - сказал Бенитес. Ранее сообщалось, что руководство «Интера» в летнем межсезонье планирует продать Марио Балотелли и приобрести Диего Форлана.