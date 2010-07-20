Массажистом в «Ливерпуле» стал экс-гитарист знаменитой рок-группы

Бывший гитарист группы Simply Red Силван Ричардсон получил работу в футбольном клубе «Ливерпуль», выступающем в английской премьер-лиге, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC Sport. 19 июля музыкант устроился в футбольную команду массажистом. В настоящее время Ричардсон вместе с «Ливерпулем» находится на предсезонном сборе в Швейцарии. Как долго Ричардсон будет занимать должность массажиста в клубе, не уточняется. Чемпионат Англии по футболу стартует в середине августа 2010 года. Силван Ричардсон был участником оригинального состава Simply Red. Он участвовал в записи двух первых пластинок коллектива – «Picture Book» (1985) и «Men and Women» (1987), а затем покинул группу, объяснив свое решение тем, что он разочаровался в музыкальной индустрии. Впоследствии Ричардсон работал сессионым басистом и гитаристом в нескольких группах, а также основал собственный проект The Sylvan Richardson Band, который базируется в Манчестере. В 2009 году музыкант окончил курсы массажа.