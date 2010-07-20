Большинство украинских болельщиков против объединенного чемпионата с Россией

Согласно результатам соцопроса, проведенного компанией GfK Ukraine в июне 2010 года, наибольшую армию футбольных фанов имеет киевское «Динамо»: за самый титулованный клуб страны болеют 37% украинских поклонников футбола. Вторую строчку занимает донецкий «Шахтер» - 30%. «Днепр», «Металлист» и «Карпаты» делят между собой третью строчку рейтинга популярности - за каждый из этих клубов болеют чуть более 5% Фанов, передает «Динамо»(Киев) от Шурика. Также в рамках опроса выяснилось, что украинские болельщики негативно относятся к идее объединения чемпионатов Украины и России. Половина поклонников футбола высказались против такой реорганизации, тогда как за объединенный чемпионат - 32%. Почти 18% опрошенных затруднились выразить свое отношение к этому вопросу. При этом среди болельщиков киевского «Динамо» царит негативное восприятие возможного объединения украинского чемпионата с российским: 63% респондентов ответили «скорее нет, чем да или нет». В рамках проведенного исследования удалось выяснить, что за Чемпионатом Украины по футболу следят почти 44% украинских болельщиков, тогда как почти половина населения страны (47%) не интересуется футболом вообще. При этом 9% из заинтересованных футболом остаются абсолютно равнодушными к национальному первенству. Также отметим, что за чемпионатом Украины следят 66,6% украинских мужчин и 22,4% женщин. Одновременно 23,4% мужчин и почти 70% женщин не интересуются этим видом спорта вообще. Среди тех, кто следит за чемпионатом Украины, лишь 3,7% предпочитают просмотр матчей на стадионе. Треть пытается смотреть телевизионные трансляции большинства поединков первенства. Чуть менее 24% активно следят за результатами матчей в новостях, интернете, печатных СМИ, иногда смотрят трансляции поединков по телевизору. Остальные (39%) время от времени следят за результатами в новостях, интернете, печатных СМИ. В рамках опроса опрошено 1000 респондентов в возрасте 15-59 лет. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.