Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи.

Расписание ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (время киевское). Ренова Македония – Омония Кипр 20 июля. 17.30. ХБ Торсхавн Фарерские острова – Ред Булл Зальцбург Австрия 20 июля. 19.00. Динамо Тирана Албания – Шериф Молдавия 20 июля. 19.00. ТНС Уэльс Уэльс – Богемианс Ирландия 20 июля. 21.00. Копер Словения – Динамо Загреб Хорватия 20 июля. 21.15. Рудар Черногория – Литекс Болгария 20 июля. 21.30. Олимпи Рустави Грузия – Актобе Казахстан 21 июля. 17.00. Женесс Люксембург – АИК Швеция 21 июля. 18.00. Пюник Армения – Партизан Сербия 21 июля. 18.00. ХИК Хельсинки Финляндия – Экранас Литва 21 июля. 19.00. Жилина Словакия – Биркиркара Мальта 21 июля. 20.30. Дебрецен Венгрия – Левадия Эстония 21 июля. «Ола Габор Ут», 21.00. Спарта Прага Чехия – Металлург Лиепая Латвия 21 июля. 21.00. Лех Польша – Интер Баку Азербайджан 21 июля. 21.00. Железничар Босния и Герцеговина – Хапоэль Тель-Авив Израиль 21 июля. 21.15. Русенборг Норвегия – Линфилд Северная Ирландия 21 июля. 21.45. Хафнарфьордур Исландия – БАТЭ Белоруссия 21 июля. 22.15.