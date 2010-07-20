Билич: У Эдуардо да Силвы не возникнет проблем с адаптацией в «Шахтере»

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич прокомментировал информацию о переходе бразильца с хорватским паспортом Эдуардо да Силвы из лондонского «Арсенала» в донецкий «Шахтер». «Я беседовал с Эдуардо. Он очень доволен переходом в «Шахтер». Он переезжает в сильный чемпионат и проведёт сезон в Лиге чемпионов, будет играть с сильными соперниками, что только на руку сборной. С учетом того, что за «Шахтер» выступает наш капитан Дарио Срна и несколько бразильцев, у Эдуардо не возникнет проблем с адаптацией на новом месте», — цитирует Билича Чемпионат.ру со ссылкой на Daily Mail.