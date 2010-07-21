Ловчев призывает уволить Карпина из «Спартака»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что нынешний главный тренер «Спартака» Валерий Карпин должен быть уволен. По словам Ловчева, сейчас стало очевидно, что Карпин не сумел подготовить команду, а все футболисты по сравнению с прошлым сезоном стали играть хуже, сообщает сайт издания «Советский спорт». Бывший спартаковец, в настоящее время являющийся обозревателем «Советского спорта», добавил, что с Карпиным у «Спартака» нет будущего. К такому выводу Ловчев пришел после поражения команды от «Ростова» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России, состоявшемся 9 июля. После той встречи Карпин сказал, что ему понравилась игра «Спартака», но Ловчев не согласен с мнением тренера. Обозреватель «Советского спорта» добавил, что в Лиге чемпионов «Спартак» «ничего не сделает». В сентябре московской команде предстоит принять участие в групповом турнире Лиги чемпионов, куда она попадет без квалификационных матчей. В чемпионате России 2010 года «Спартак» потерпел три поражения в трех последних матчах. 10 мая команда уступила «Алании» (2:5), 9 июля – «Ростову» (0:1), 18 июля – «Рубину» (0:1). В турнирной таблице «Спартак», набравший 16 очков в 12 матчах, опустился на десятое место. 41-летний Карпин в августе 2008 года занял пост генерального директора «Спартака», а с апреля 2009 года совмещает эту должность с обязанностями главного тренера. Надо ли уволить Карпина с обоих постов или только с должности главы тренерского штаба, Ловчев не уточнил.