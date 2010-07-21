Хоккей. НХЛ отказалась регистрировать рекордный контракт Ковальчука

Национальная хоккейная лига отказалась регистрировать рекордный контракт нападающего Ильи Ковальчука с клубом «Нью-Джерси Девилс», сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Официально причины отказа не оглашены, однако неофициально источники в НХЛ пояснили журналистам, что причиной отказа оказалось превышение так называемого «потолка зарплат». Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» рассчитан на 17 лет, к моменту его истечения игроку будет 44 года. Как посчитали в НХЛ, клуб не предполагает, что Ковальчук будет выходить на лед в последние годы, и из-за этого в первые годы он будет получать слишком много, а в последние - слишком мало. Таким образом, по версии функционеров НХЛ, "Нью-Джерси" пытается обойти правило "потолка зарплат". По условиям контракта, Ковальчук мог бы заработать в "Нью-Джерси" 102 миллиона долларов за 17 лет: по 6 миллионов в первые два сезона, по 11,5 миллиона в последующие пять сезонов, затем (в восьмом сезоне в составе команды) - 10,5 миллиона. В дальнейшем зарплата Ковальчука должна была сократиться до 750, а затем до 550 тысяч долларов в год. Предполагается, что "Нью-Джерси" теперь придется перезаключить контракт с Ковальчуком. В противном случае клуб рискует ввязаться в разбирательство с Ассоциацией игроков НХЛ, и в этом случае контракт будет заморожен до решения арбитража.