Рибери и Бензема предъявлены обвинения в связях с малолетней проституткой

Футболистам сборной Франции Франку Рибери и Кариму Бензема предъявлены обвинения в связях с несовершеннолетней проституткой Захией Дехар. Она дала показания полиции еще в апреле, когда и началось разбирательство этого дела. Официальные обвинения Рибери и Бензема были предъявлены вечером 20 июля, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на английское издание The Guardian. В апреле французская полиция проводила рейды по борделям Парижа и задержала несколько проституток, среди которых оказалась и Дехар. Она рассказала, что ее услугами пользовались несколько известных футболистов, в том числе Рибери, Бензема и еще один игрок сборной Франции Сидней Гову. Однако Гову был клиентом Дехар, когда ей уже исполнилось 18 лет. Рибери, выступающий за мюнхенскую «Баварию», признал, что пользовался услугами Дехар. По словам футболиста, он не знал, что она была несовершеннолетней. Дехар подтвердила, что не говорила игроку о своем возрасте. 27-летний Рибери женат, у него двое детей. Что касается 22-летнего Бензема, играющего за мадридский "Реал", то он отверг обвинения в свой адрес. Если футболистов признают виновными, то им грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.