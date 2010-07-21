У «Спартака» отобрали лавры самого прибыльного клуба России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» по итогам прошлого года не только сохранил значительный отрыв от московских конкурентов по размеру выручки, но и впервые выбился в лидеры по прибыльности, сообщает Интерфакс. По данным базы СПАРК, «Зенит» в 2009 году получил 3,59 млрд рублей выручки по РСБУ, на 14% превысив показатель 2008 года. Второй по размеру доходов клуб – «Локомотив» с 1,68 млрд рублей (рост на 10,4%) – отстает от «Зенита» более чем в два раза. Выручка «Спартака» и ЦСКА еще скромнее - 689,7 млн и 666,7 млн рублей соответственно. Чемпион России последних двух лет - казанский «Рубин» – свою финансовую отчетность не публикует, так же как и «Динамо» - еще один клуб с крупным по российским меркам бюджетом. Чистая прибыль «Зенита» в 2009 году составила 128,53 млн рублей, что позволило петербургскому клубу обойти лидера предыдущих двух лет по этому показателю - клуб «Спартак». Чистая прибыль «Спартака» сократилась в 4,5 раза, до 111,6 млн рублей. Самым убыточным клубом остается «Локомотив» - 933,6 млн рублей чистого убытка по итогам прошлого года. Убыток ЦСКА составил 223 млн рублей. У всех четырех клубов расходы превышают выручку. Так, себестоимость "Зенита" в прошлом году составила 4,5 млрд рублей, "Локомотива" - 1,98 млрд рублей, "Спартака" - 1,9 млрд рублей, ЦСКА - 1,4 млрд рублей. В результате "минус" по валовой прибыли оказался самым скромным у "Локомотива" - 299,3 млн рублей. Отрицательная валовая прибыль "Спартака" составила 1,2 млрд рублей, "Зенита" - 908,2 млн рублей, ЦСКА -757,5 млн рублей. На прибыльность клубов решающее влияние оказали "прочие" операционные доходы и расходы. Высокие прочие доходы (по этой графе могут учитываться, в частности, доходы от трансферов футболистов) - 3,6 млрд рублей - при расходах в 1,78 млрд рублей обеспечили "Зениту" положительный финансовый результат. Выручка свыше 80 млн евро, делающая "Зенит" недосягаемым по этому показателю в РФ, соответствует примерно четвертому десятку в списке богатейших клубов Европы. Выручка самого богатого клуба в мире - мадридского "Реала" – по итогам прошлого сезона превысила 400 млн евро.