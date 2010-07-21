Марадона готов руководить сборной Аргентины еще 4 года

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона, скорее всего, останется на своем посту еще на четыре года. Ожидается, что официально это решение наставник озвучит на следующей неделе, как только встретится с главой Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Хулио Грондоной. По сведениям «РИА«Новости», в ходе 15-минутного телефонного разговора с Грондоной на прямой вопрос, желает ли он продолжать работать на посту тренера Марадона ответил утвердительно. Еще на прошлой неделе было объявлено, что во вторник пройдет их личная встреча, на которой будет принято окончательное решение. Но именно в этот день Марадона решил направиться в Венесуэлу по приглашению своего кумира Уго Чавеса. Грондона подтвердил журналистам государственного информагентства Telam, что предстоящая беседа согласована с Диего по телефону и состоится в пятницу или, в крайнем случае, в понедельник по его возвращению из Каракаса. Руководитель AFA был вынужден дать эти пояснения, так как в местной прессе получила распространение версия о том, что Чавес готов предложить Марадоне должность тренера венесуэльской сборной «на чрезвычайно выгодных условиях». Диего Марадона не общался лично с Хулио Грондоной с третьего июля, когда после проигрыша в четвертьфинале чемпионата мира команде Германии со счетом 4:0 он заявил на пресс-конференции, что его время в аргентинской сборной закончилось.