Газзаев: Говорить об удачном жребии в Лиге чемпионов - неправильно

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев отметил, что он не стал бы называть «Гент», с которым его команда сыграет в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, слабым соперником. «Говорить об удачном жребии неправильно. В прошлом году нам достались «Барселона» и «Интер», сейчас начинаем с «Гентом». Есть соперник, и с ним надо играть. И футболисты тоже должны воспринимать результаты жеребьевки аналогичным образом, - отметил наставник «Динамо». - Каким бы ни был соперник, все равно с ним придется играть. А если рассуждать о том, удачный это жребий или нет, то у игроков комплекс появится, они будут зацикливаться на решении для себя этого вопроса». «Даже в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы принимают участие команды, которые чего-то стоят. Коль они дошли до такого уровня. Тот же «Гент» выиграл Кубок Бельгии и занял второе место в национальном первенстве. Ко всем соперникам надо относиться очень серьезно. Да и потом, какой смысл говорить об удачном жребии, если в случае успешного преодоления квалификации, мы получим в группе тех же «Барселону» и «Интер»? Так что как жребий выпадет, так и будет», - приводит слова Газзаева официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».