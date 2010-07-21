Шевченко: Не думаю, что Милевский перейдет в «Локомотив»

Форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко не согласился с критиками своего партнера по команде Артема Милевского, отметив, что он не верит в возможность перехода этого игрока в «Локомотив». «Могу сказать, что с каждой игрой Артем прибавляет. В матче с «Таврией» он очень хорошо двигался. Единственное, чего ему не хватило - это забитого мяча. Если бы Милевскому удалось отличиться, сейчас бы вы задавали совсем другие вопросы. Считаю, что Артем очень продуктивно сыграл на команду, он очень важный игрок для «Динамо», - подчеркнул капитан Динамо. «Андре купили на замену Милевскому? В течение ближайшего времени нам надо будет провести большое количество матчей. Да и в целом, сезон нас ждет очень сложный и насыщенный. Поэтому если в команде есть двадцать игроков основной обоймы, то это означает, что все они будут задействованы. В этой связи приход Андре - это также большой плюс для «Динамо». Ослабнет ли «Динамо», если Милевский уйдет в Локомотив? Я даже не хочу на этот счет ничего думать. Не думаю, что Артем перейдет в «Локомотив», - заявил Шевченко. Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что в клуб никто не обращался с предложением о переходе нападающего Артема Милевского.