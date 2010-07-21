Фехтование. Украинцы завоевали «серебро» чемпионата Европы

В первый день командных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию украинцы завоевали серебро. Команда мужской сабли в составе Олега Штурбабина, Дмитрия Бойко, Андрея Ягодки и Дмитрия Пундика в финале уступили сборной Италии 28:45. Для украинской мужской сабли это первая командная медаль после чемпионата мира 2006 в Турине. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Как мы уже сообщали, на протяжении всего турнира Украинцы подарили всем зрителям и болельщикам действительно интересные встречи и показали красивое фехтование, хотя нужно сказать, заставили своих болельщиков изрядно понервничать. Встреча в 1/8 финала с командной Испании была самой спокойной: поведя в счете с самого первого боя, наши ребята завершили поединок со счетом 45:39. На четвертьфинальную встречу в Румынией тренер саблистов Гарник Давидян избрал неожиданную формулу поединка: поставил фехтовать решающий заключительный бой молодого бойца команды Андрея Ягодку, а лидера команды – Олега Штурбабина оставил в запасе. Начало встречи Андрей упустил проиграв Космину Хансяну 5:2. На второй бой вышел еще один из молодых бойцов Дмитрий Пундик и нанеся 8 ударов вывел наших вперед 10:8. Впрочем, уже с третьего поединка у нас все снова пошло вверх тормашками – ребята проигрывали бой за боем, и на предпоследний восьмой бой Дмитрия Бойко заменили на Олега Штурбабина. Проигрывая в начале боя 30:35, Олег нанес 7 ударов, получив только 5, сократив таким образом разрыв до 3 ударов в пользу Испании – 37:40. Последний поединок Андрея Ягодки и Гелу Флорина Заломира надолго останется в памяти как самих спортсменов, так и зрителей. Вначале Андрей сравнял счет 40:40, потом получил подарят три удара 40:43. Напряжение росло, ревели трибуны, Андрей поправлял саблю, и тут над всем эти гулом раздался голос Давидяна: «Андрей, смелее, разве ты не видишь, что он (соперник – авт.) тебя боится? Не известно, дошло ли послание до адресата, но после этого Андрей нанес 4 удара подряд 44:43. Но румын грамотно выполнив дистанционную защиту-ответ сравнял счет 44:44. Решающий удар заставил трижды вскрикнуть трибуны: сначала, когда Андрей не попал в атаке, потом, когда смог контрзащититься от соперника и третий раз, когда уже зажглись фонари на аппаратуре. Судья, впрочем, не сразу присудил очко в пользу Украины – для утверждения своего решения, ему пришлось посмотреть видео повтор – еще несколько тревожных секунд для украинцев. Встреча в полуфинале с россиянами также закончилась с перевесом в 1 удар в нашу пользу. Впрочем, в отличии от предыдущего поединка две трети встречи мы уверенно лидировали и после 6 проведенных боев счет был 30:20 в пользу Украинцев. Проблемы начались в седьмом по счету бою между героем прошлой встречи Ягодкой Андреем и Николаем Ковалевым. По видимому, для Андрея Ковалев оказался чересчур неудобным противником и бой завершился с личным счетом 12:5 в пользу россиянина, а общий разрыв во встрече сократился до трех ударов в пользу Украины 35:32. Вышедший на предпоследний бой Дмитрий Бойко победив Вениамина Решетникова 4:5, смог таким образом увеличить отрыв еще на 1 удар в нашу пользу. На заключительный поединок с Алексеем Якименко Олег Штурбабин выходил со счетом 40:36. За следующие несколько минут Олег смог уверенно нанести действующему чемпиону Европы 4 удара, тогда как Алексей нанес только 2. Но на 44 ударе удача, казалось, отвернулась от украинского спортсмена. Один удар он получил выйдя за границу дорожки, дважды не попал в атаке, получил желтую карточку, когда остановился в полной уверенности, что нанес удар, еще одна спорная фраза, которую присудили Олегу на обоюдных атаках – и вот, счет уже 44:44. Дважды, прежде чем был засчитан финальный удар в пользу команды Украины, можно было давать очки в пользу Олега. Самое интересное, что действия спортсменов были фактически одинаковыми – спортсмены выходили на обоюдные атаки, но Олег активнее, чем его соперник, действовал рукой, однако судья не склонялся ни в чью пользу. В третий же раз Алексей Якименко чересчур явно передержал руку в атаке, и у судьи не осталось уже никаких сомнений в правоте Олега – 45:44. Сборная женской рапиры в составе Ольги Лелейко, Елены Хисматулиной, Анастасии Московской и Екатерины Ченцовой, которые так же фехтовали в этот день, завоевала 7 место. В четвертьфинале наши девушки уступили россиянкам со счетом 15:40, в 1/6 финала потерпели поражение от сборной Венгрии 28:45 и в битве за 7 место одержали верх над сборной Великобритании 42:22. Технические результаты: Сабля мужская 1. Италия 2. Украина 3. Германия Рапира женская: 1. Италия 2. Германия 3. Россия 7. Украина