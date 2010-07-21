Футбол. Назначен новый главный тренер сборной Южной Кореи

Новым главным тренером сборной Южной Кореи по футболу стал Чо Гван Нэ, тренирующий местный клуб «Кенам». На посту наставника национальной команды 56-летний Чо Гван Нэ сменил Хо Чжон Му, который подал в отставку после чемпионата мира в ЮАР. Контракт нового тренера рассчитан до 2012 года, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. В 1970-х и 1980-х годах Чо Гван Нэ играл за сборную Южной Кореи на позиции полузащитника. Комментируя свое назначение, он признался, что для него большая часть возглавить команду. Первый матч под руководством нового тренера корейцы сыграют 11 августа, когда они проведут товарищескую встречу с Нигерией. Решение о продлении контракта с Чо Гван Нэ будет принято перед началом отборочных матчей чемпионата мира 2014 года. Первые игры отборочного турнира состоятся в 2012 году. При Хо Чжон Му сборная Южной Кореи вышла в 1/8 финала ЧМ-2010. Этот результат стал для корейской команды лучшим на чемпионатах мира, не считая домашнего первенства планеты 2002 года (тогда корейцы заняли четвертое место).