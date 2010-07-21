«Реал» выдвинул ультиматум «Интеру»

Руководство мадридского «Реала» выдвинуло ультиматум президенту миланского «Интера» Массимо Моратти по вопросу Дугласа Майкона, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на испанское издание Marca. Согласно источнику, «Королевский клуб» предлагает за футболиста сборной Бразилии ? 22 млн и неделю на размышления. Испанцы не намерены платить больше, о чем также сообщили руководству нерадзурри. Отметим, что ранее газета AS распространила информацию о том, что «Королевский клуб» готов раскошелиться за игрока на ? 28 млн. Но все эти цифры не соответствуют требованиям итальянцев, оценивших Майкона в ? 35 млн.