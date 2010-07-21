В честь Форлана написали песню

После чемпионата мира в ЮАР футболист сборной Уругвая Диего Форлан превратился в настоящего героя на своей родине. Форлан прекрасно проявил себя на мундиале, завоевал звание лучшего игрока турнира, а его команда - во многом, его усилиями - заняла высокое четвёртое место. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на испанское издание AS, всё это не оставило безразличным уругвайского композитора Макса Капоте. После завершения чемпионата мира Капоте, восхищённый игрой Форлана, написал в его честь песню. «До мундиаля я обещал сочинить в честь Форлана оду, если он завоюет звание лучшего игрока турнира. Его игра восхитила меня. Я сочинил песню за три часа, она уже превратилась в Уругвае в хит», - заявил Капоте.