Болельщики «Милана» освистали Берлускони

Около 2000 болельщиков итальянского «Милана» встретили премьер-министра Италии и владельца клуба Сильвио Берлускони свистом и плакатами, когда последний прилетел на своём вертолете на очередную тренировку команды. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca, тиффози требовали, чтобы Берлускони продал клуб, так как недовольны его трансферной политикой. На одном из многочисленных плакатов было написано: «Раньше ты покупал Баджо, а теперь покупаешь Караваджо». Речь идет об одной из картин знаменитого итальянского художника Микеланджело да Караваджо, являющегося одним из крупнейших мастеров барокко и творившего в XVII веке. Согласно многим слухам, итальянский премьер недавно приобрел одну из работ мастера. Общее настроение тиффози «Милана» можно выразить следующими словами: «Мы будем продолжать протестовать против того, кто не испытывает любви к «Милану» и занят лишь околофутбольными делами».