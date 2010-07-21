Бокс. Узелков: Уверен, что покину ринг в статусе чемпиона мира

Украинский боксер Вячеслав Узелков заявил, что отнимет титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA у Бейбута Шуменова. Напомним, что поединок Шуменов – Узелков состоится 23 июля в США. «Шуменов, безусловно, талантливый боксер, но ему не хватит опыта, чтобы удержать титул чемпиона. В свою очередь я уверен в том, что покину ринг в статусе чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Мой послужной список говорит сам за себя. И я собираюсь продолжить победную серию и 23 июля», – цитирует Узелкова Fightnews.com.