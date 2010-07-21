Началась продажа билетов на бой Владимира Кличко

Вчера началась продажа билетов на следующий бой чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко, запланированный на 11 сентября этого года во Франкфурте (Германия), передает ALLBoxing.ru. Цена билета: от 26 до 602 евро. Как сообщает официальный распространитель билетов eventim.de в рассылке своим абонентам, «соперник вскоре будет назван». Отметим, что официальным претендентом на титульный бой является российский боксер Александр Поветкин, но из-за некоторых разногласий между командами сторона Кличко решила подстраховаться, присмотрев на всякий случай альтернативу - нигерийца Сэмюэла Питера.