Шовковский: Играть пока не могу

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал свое физическое состояние и рассказал о том, когда он сможет выйти на поле. «Мое физическое состояние хорошее, но играть пока не могу. Поэтому на вопрос о том, когда я выйду на поле, сейчас никто не сможет ответить. К сожалению, вопросы здоровья – это не точная наука, и сказать однозначно нельзя. Продолжаю работать, но есть определенные трудности», - сказал Шовковский, передает «Динамомания». Напомним, что Шовковский получил травму во время тренировочного сбора, неудачно приземлившись на плечо.