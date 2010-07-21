Бывшему спортдиректору «Рубина» грозит 13 лет тюрьмы

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов может быть лишен свободы на 13 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание потребовало обвинение в ходе рассмотрения в Верховном суде Республики Татарстан громкого уголовного процесса по делу организованного преступного сообщества «севастопольские». Сайманов обвиняется в организации серии заказных убийств. Приговор Сайманову будет вынесен после прений сторон и последних слов подсудимого, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Бизнес Online». Именно при участии Сайманова «Рубин» подписал контракты с Сергеем Ребровым, Алексеем Ребко, Саво Милошевичем, Гекденизом Караденизом, также нынешним капитаном казанцев и сборной России Сергеем Семаком. Рустем Сайманов был арестован 7 мая 2008 года.