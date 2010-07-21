Рабинович: «Арсенал» усилится новыми игроками защиты и нападения

21 июля 2010, 12:31

Президент футбольного клуба «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович дал блиц-интервью официальному сайту ФК «Арсенал» (Киев), в котором оценил старт своей команды в Эпицентр-чемпионате Украины и обрисовал ближайшие перспективы «канониров». - Вадим Зиновьевич, какова ваша оценка игр «Арсенала» в первых двух турах нового чемпионата? - Если коротко - отличный старт!.. «Арсенал» пока добился лучшего показателя в своей истории на старте первенства страны. И я, естественно, очень доволен этим. Но главное сейчас - не расслабляться!.. Как это ни покажется кому-то странным, я считаю предстоящий матч с ПФК «Севастополь», возможно, одним из самых тяжелых на нынешнем этапе. Команда крымчан - цепкая, жесткая, накладывает отпечаток и погода. В общем, предстоит серьезно настроиться на эту важную игру… - Матч «Арсенал» - «Севастополь» важнее, по-вашему, чем следующая за ним игра с «Шахтером»? - Знаете, на «Шахтер» никому не надо настраиваться… На такие команды, как «Шахтер» и «Динамо» настрой идет, если можно сказать, автоматически. А вот на игру с «Севастополем» нужна серьезная психологическая подготовка… - В недавнем интервью экс-тренер «Арсенала» Александр Заваров заявил, что успехи нынешних «канониров» - его заслуга, мол, даже если вы, Вадим Рабинович, на скамейке окажетесь, будут успехи команды… Как прокомментируете эти слова? Что, действительно, опять заговорил?.. - Знаете, очень бы не хотелось касаться этой темы… Я убежден, что Александру Анатольевичу все же надо недельку «воздержаться», тогда все его мысли станут более трезвыми, свежими, оригинальными… Я хочу напомнить просьбу Контрольно-дисциплинарного комитета: к нему - не поминать мою фамилию, а ко мне - его… Мне странно, что он не придерживается этого… - Будут ли новые приобретения в «Арсенале», ведь трансферное окно еще не закрыто? - Обязательно будут, «Арсенал» еще обязательно усилится… Я считаю, что нам нужно укрепление как защитной линии, так и нападения. Скорее всего, будут приобретены еще один защитник и еще один нападающий. Мы просматриваем сейчас ряд игроков. Достаточно интересных и перспективных, кстати. Но посмотрим, насколько они подойдут нашему тренерскому штабу и команде…

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