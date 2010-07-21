«Сампдория» отказалась продавать Зиглера «Зениту»

Генеральный директор «Сампдории» Серджио Гаспарин заявил, что итальянский футбольный клуб не собирается продавать защитника Рето Циглера «Зениту», сообщает «РИА«Новости». Петербуржцы предложили за швейцарца ?4 млн. Контракт Циглера с генуэзцами истекает в следующем году, и «Сампдория» рискует потерять игрока без компенсации, но при этом не хочет продавать его. «У меня нет информации о предложении «Зенита», – сказал Гаспарин. – Но даже если бы оно нам поступило, мы не собираемся продавать Циглера».