ФИФА рассмотрит возможность увеличения численности бригад арбитров

Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на открывающемся в среду в Кардиффе двухдневном заседании рассмотрит возможность увеличения численности обслуживающих матчи судейских бригад с трех до пяти человек, передает ИТАР-ТАСС. Согласно существующим нормам, бригада сейчас состоит из трех человек - главного арбитра и двух лайнсменов. Однако Европейский футбольный союз (УЕФА) уже вовсю тестирует бригады из пяти арбитров в матчах Лиги Европы. В последние дни чемпионата мира по футболу в ЮАР, который был омрачен целой серией откровенных судейских ляпов, генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке признал, что будущее чемпионатов мира - за увеличением судейских бригад путем включения двух дополнительных арбитров на линии ворот. Комментируя ситуацию с незасчитанным голом англичанина Фрэнка Лэмпарда в ворота сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата мира, когда мяч, ударившись о перекладину, залетел за линию ворот и вылетел в поле, генсек ФИФА заметил: «Давайте увидим, способна ли помочь делу ныне существующая система или же предоставление арбитру четырех дополнительных глаз облегчит его работу. Я бы сказал, что нынешний чемпионат мира является последним, при котором используется такая система судейства». Свою убежденность в предстоящих изменениях Вальке мотивировал тем, что арбитры сегодня просто не успевают следить за всеми нюансами игры. «Команды и игроки сегодня очень сильны и очень быстры. Игра стала другой, судьи же по возрасту старше всех игроков. Игра настолько быстра, а мяч летит с такой скоростью, что нам надлежит помочь арбитрам», - подчеркнул генсек ФИФА. В этой ситуации многие представители футбольной общественности полагали, что ФИФА не обойдет стороной в столице Уэльса вопрос о введении технического, а не человеческого контроля за линией ворот. Однако официальный представитель ФИФА заявил, что тема внедрения новых технологий не будет рассмотрена ранее октября текущего года.