Легендарный Маттеус в шоке от измены его жены-украинки

Знаменитый в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус шокирован изменой свой жены-украинки Лилианы Чудиновой, которую благодаря вездесущим объективам папарацци теперь обсуждает практически вся страна. Фотографии, на которых 22-летняя девушка отдыхает на яхте в Сардинии с неким бизнесменом из Монако, украсили первые страницы бульварных газет. У 49-летнего Маттеуса за плечами богатый опыт: трое детей от трех официальных браков и одного гражданского, не считая многочисленных романов. Полгода назад, в январе, Лотар и его нынешняя жена Лилиана Чудинова уже объявляли о разводе, однако потом они простили друг друга и снова жили вместе. После того как Маттеус увидел эти снимки, он признался в интервью изданию Bild, что теперь расстается с украинкой окончательно и больше прощать ее не намерен, передает NEWSru.com. «Я безумно разочарован тем, что человек, которому я отдал все и открыл все двери, предал меня и выставил на посмешище, - признался Маттеус. – Теперь мы пойдем разными путями». В 1990 году Маттеус стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привел свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком в мире. Лотар является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в составе национальной сборной (150). После завершения игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью и подрабатывает футбольным экспертом.