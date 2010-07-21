Названы самые популярные спортсмены США

Согласно опросу, проведенному Harris Interactive, самыми популярными спортсменами в США являются Коби Брайант и Тайгер Вудс, передает Sports.ru. Череда скандалов, через которые пришлось пройти многократному чемпиону по гольфу, позволила лидеру Лейкерс догнать Вудса. Тот становился самым популярным спортсменом с 2006 года. В прошлом году Брайант занимал четвертую строку. ЛеБрон Джеймс откатился с третьей строки на шестую после перехода в Майами. Майкл Джордан – с шестой на седьмую. Третьим стал ранее четвертый капитан Янкис Дерек Джетер, квотербек Бретт Фарв поднялся на четвертое место с девятого, квотербек Индианаполиса Пейтон Мэннинг стал пятым, поднявшись на две строки вверх. Места в восьмого по десятое заняли квотербек Нью-Ингланд Том Брэди, квотербек Нью-Орлеана Дрю Бриз и гонщик Дэйл Ирхардт-младший. В женском варианте опроса в первую пятерку вошли теннисистки Мария Шарапова и Анна Курникова.