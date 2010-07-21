Футболиста дисквалифицировали на 27 матчей за попытку задушить арбитра

Парагвайский футболист Хосе Педросо получил 27-матчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший в поединке второго дивизиона чемпионата Чили между «Депортес Консепсьон» и «Рейнджерс», сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на официальный сайт местной федерации футбола. Напомним, на 77-й минуте встречи игрок, будучи недовольным решением судьи Марсело Миранды удалить его с поля и назначить пенальти в ворота гостей, набросился на арбитра, пытаясь его задушить. Этот инцидент был занесен в протокол матча, и после рассмотрения дисциплинарным комитетом Федерация футбола Чили приняла решение о дисквалификации Педросо. Футболист намерен покинуть чемпионат страны, чтобы избежать наказания. Однако чилийские футбольные власти объявили, что дисквалификация распространяется на выступление Педросо в любой профессиональной лиге мира.