КХЛ. Словацкий клуб попал в один дивизион с ЦСКА и «Спартаком»

Словацкий хоккейный клуб «Лев», 16 июля принятый в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), будет играть в дивизионе Боброва, куда попали также московские ЦСКА и «Спартак». Другими соперниками «Лева» по дивизиону будут московское «Динамо», рижское «Динамо» и питерский СКА, сообщает официальный сайт КХЛ. Состав дивизионов был опубликован в среду, 21 июля. В дивизион Тарасова попали подмосковные Атлант и Витязь, ярославский Локомотив, нижегородское Торпедо, череповецкая Северсталь и минское Динамо. Команды дивизионов Боброва и Тарасова составили Западную конференцию КХЛ. В Восточной конференции будут играть клубы, попавшие в дивизионы Харламова и Чернышева. В дивизионе Харламова оказались Автомобилист из Екатеринбурга, казанский Ак Барс, магнитогорский Металлург, челябинский Трактор, нижнекамский Нефтехимик и Югра из Ханты-Мансийска. В дивизион Чернышева попали омский Авангард, хабаровский Амур, уфимский Салават Юлаев, новокузнецкий Металлург, новосибирская Сибирь и Барыс из Астаны. КХЛ также опубликовала календарь сезона-2010/11. В первом матче (Кубке Открытия) 8 сентября встретятся Ак Барс и московское Динамо. Регулярный чемпионат завершится 20 февраля, и по его итогам 16 команд выйдут в плей-офф. Плей-офф стартует 23 февраля, а седьмая игра финала (если она потребуется) запланирована на 20 апреля. Матч звезд КХЛ пройдет 6 февраля в Санкт-Петербурге. Конкурсы с участием лучших игроков лиги в рамках Матча звезд состоятся 5 февраля.