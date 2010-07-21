Формула-1. Судьба Петрова решится в начале августа

Будущее Виталия Петрова как гонщика Формулы-1 определится по итогам ближайших двух Гран-при чемпионата мира, сообщает финская газета Turun Sanomat. Первая из гонок состоится в эти выходные, 25 июля, а следующая - всего через неделю. Лидер команды, Роберт Кубица, уже продлил свое соглашение с командой до 2012 года, и кроме того, заявил, что хотел бы видеть рядом с собой опытного гонщика, способного помочь французской конюшне в развитии машины. Контракт Петрова пока находится под вопросом, а на его место претендует целый ряд гонщиков, в числе которых Кими Райкконен, Ник Хайдфельд, Камуи Кобаяси, Хейкки Ковалайнен, Кристиан Клин, Адриан Сутиль и Тимо Глок. Ранее на место Петрова претендовал также гонщик Toro Rosso Себастьен Буэми, который выступал в команде руководителя Renault F1, Эрика Булье, в младших гоночных сериях. Однако позже стало известно, что Буэми продлил контракт со своей нынешней конюшней. В то же время Эрик Булье заявил, что считает вполне вероятным продление контракта с российским пилотом. «Петров до сих пор хорошо работал, поэтому мы ждем, чтобы посмотреть, как он развивается, - сказал Булье. - Мы не требуем от него, чтобы он опережал Кубицу - ведь Роберт намного опытнее. Однако Виталий должен начать набирать очки. Я уверен, что он с этой задачей справится, и до конца сезона мы начнем обсуждать планы на следующий год». Но по информации Turun Sanomat, в действительности судьба Петрова определится раньше, до конца июня. Ключевыми окажутся результаты гонщика на Гран-при Германии и Венгрии. После этого в Формуле-1 начнутся августовские каникулы, уйти на которые в Renault F1 надеются уже определившись с составом пилотов на 2011 год. По словам менеджера пилота, Оксаны Косаченко, контракт на будущий год пока не обсуждался, однако Виталием интересуются и другие команды чемпионата. «Да, у нас есть предложения от других команд, - заявила она Ленте.ру. - Конечно, любой даже самый спокойный и уравновешенный человек может начать нервничать из-за бесконечных пересудов и сплетен о его будущем. Но, зная Виталия, замечу, что сейчас он полностью сконцентрирован на своей работе». «Я знаю, что мне нужно прибавить, - сказал Виталий Петров. - Как и раньше, главная цель - быть как можно ближе к темпу Роберта Кубицы. Кроме того, мне нужно квалифицироваться в первой десятке, и закончить гонку».