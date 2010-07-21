Несостоявшийся спартаковец поменял «Ливерпуль» на «Олимпиакос»

Полузащитник Альберт Риера покинул «Ливерпуль», в составе которого он практически не появлялся в минувшем сезоне. Как сообщает El Mundo Deportivo, он подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». Соглашение рассчитано на два сезона и содержит возможность пролонгации ещё на один сезон. Зарплата Риеры составит ? 2 млн в год, а «Ливерпуль» получит компенсацию за игрока в размере ? 5 млн. Напомним, что зимой этого года Риерой интересовался «Спартак», но московский клуб не устроили чрезмерно высокие запросы игрока.