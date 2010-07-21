Нетцер: В «Реале» были и есть несчастные футболисты

Одна из легендарных фигур немецкого футбола Гюнтер Нетцер высказался относительно мадридского «Реала», в котором когда-то играл, передаёт Чемпионат.ру со ссылкой на Bild. Нетцер выразил своё мнение об испанском гранде в связи с интересом «Королевского клуба» к полузащитнику немецкого «Штутгарта» Сами Хедире. «При переходе в другой клуб для футболиста приоритетным всегда должен быть спортивный аспект. То, что наставник «Реала» Жозе Моуринью желает видеть у себя Хедиру, может служить для последнего стимулом, так как он знает, что будет пользоваться поддержкой португальского специалиста. Ведь Моуринью является там самодержцем. Для Хедиры это обстоятельство было бы прекрасным исходным пунктом. Но «Реал» в последнее время очень многое потерял. Это клуб с большими проблемами. А последний хаотический сезон в исполнении команды ещё раз доказал, что традициями титулы не завоёвываются. В этом клубе были и есть очень дорогостоящие, но несчастные футболисты. И Хедира должен осознавать это», - сказал Нетцер.