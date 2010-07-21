«Челси» не сумел купить бразильского форварда

Бразильский футбольный клуб «Сантос» отклонил предложение лондонского «Челси» о продаже нападающего Неймара. «Челси» послал руководству «Сантоса» официальный запрос, предложив за 18-летнего игрока 20 миллионов евро. Однако бразильский клуб ответил отказом, подчеркнув, что не намерен вести переговоры, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Неймара часто называют одним из самых талантливых бразильских нападающих. Выступая за «Сантос», он только в 2010 году забил 27 голов (во всех турнирах). Перед чемпионатом мира в ЮАР многие советовали главному тренеру сборной Бразилии Дунге включить Неймара в состав, но наставник не взял форварда на первенство планеты. Нападающий начал играть за юношеские команды «Сантоса» в 2003 году, а в 2009 году попал в главную команду. 15 апреля 2010 года он забил пять мячей в матче 1/8 финала Кубка Бразилии против «Гуарани» (8:1). Неймар помог «Сантосу» выиграть чемпионат штата Сан-Паулу 2010 года и был признан лучшим игроком турнира.