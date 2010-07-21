Вукоевич: Эдуардо – мой лучший друг. Он будет забивать всем, кроме «Динамо».

Полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о своем партнере по сборной Хорватии нападающем Эдуардо, который вскоре должен подписать контракт с донецким «Шахтером». «Эдуардо - мой лучший друг. На базе сборной живем в одной комнате», - отметил игрок киевского клуба, передает Спорт Сегодня. «Чем он усилит «Шахтер»? Тем, что будет много забивать. Надо только набрать форму. Впрочем, я ему уже сказал, что украинский чемпионат жесткий, как и английский, по ногам также сильно бьют. Он в ответ рассмеялся», - добавил он. «Он будет забивать всем, кроме «Динамо». Я его предупредил, что чемпионства в Украине ему не видать. Его выиграем мы. Хотя у «Шахтера» теперь преимущество - у них на одного хорвата больше», - заявил Вукоевич. Ранее главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу подтвердил, что клуб находится в шаге от заключения контракта с Эдуардо. Футболист подпишет с донецким клубом контракт на три года. Сумма трансфера составит шесть миллионов фунтов.