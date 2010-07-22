«Манчестер Юнайтед» остался самым дорогим клубом мира

Британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира. Как следует из рейтинга журнала Forbes, опубликованного 21 июля, нынешняя рыночная стоимость "Манчестера" составляет 1,83 миллиарда долларов, а доход за год - 459 миллионов. Второе место составители рейтинга отдали команде по американскому футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys), капитализация которой оценена в 1,65 миллиарда долларов. В то же время прибыль "Ковбойз" существенно ниже аналогичного показателя "Манчестера" - 280 миллионов. Замыкает тройку лидеров бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкиз" с рыночной стоимостью в 1,6 миллиарда долларов и прибылью в 441 миллион. Традиционный конкурент "Манчестер Юнайтед" в бизнес-плане - мадридский "Реал" - в этой версии рейтинга опустился на шестое место, пропустив вперед клубы американского футбола "Вашингтон Редскинз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс". Стоимость "Реала" составляет 1,32 миллиарда долларов, но по размеру прибыли испанский клуб опередил "Манчестер" - 563 миллиона долларов. Авторы исследования не обошли стороной и индивидуальные финансовые успехи тех или иных спортсменов. Самым высокооплачиваемым спортсменом, как и в рейтинге Sports Illustrated, признан гольфист Тайгер Вудс. Следом за ним идут боксер Флойд Мэйуэзер и баскетболист Коби Брайант. Рейтинг SportsMoney 50-50 составлен Forbes впервые. При составлении рейтинга учитывались команды и спортсмены, представляющие пять разных видов спорта - американский футбол, бейсбол, баскетбол, футбол и мотогонки. В итоге наибольшее представительство в рейтинге досталось американскому футболу - в список были включены все 32 команды из Национальной футбольной лиги США.