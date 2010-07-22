Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Согласно ежегодному рейтингу американского журнала Sports Illustrated, спортсменом c самыми большими доходами в мире является гольфист Тайгер Вудс. По данным рейтинга 50 самых высокооплачиваемых американских спортсменов, доходы Тайгера Вудса в 2010 году составили 90,5 миллионов долларов, передает «Лента.ru». По сравнению с показателем прошлого года доходы Вудса упали на 10 процентов, однако это падение не сказалось на позиции гольфиста в списке. В 2008 году его заработки составляли 127,9 миллиона долларов, таким образом, за два года доходы Вудса упали на 40 процентов. Вторую строчку в американском рейтинге занимает еще один гольфист Фил Микельсон (Phil Mickelson). В 2010 году он заработал в общей сложности 61,7 миллиона долларов. Тройку лидеров списка замыкает боксер Флойд Мэйуэзер-младший (Floyd Mayweather Jr.). в доходом в 60,2 миллиона долларов. Еще один список издания представляет 20-ку лидеров по доходам среди неамериканцев. Его возглавляет швейцарский теннисист Роджер Федерер. Его доход, по данным Sports Illustrated, составил 61,7 миллион долларов. На втором месте - футболист Лионель Месси с заработком в 44 миллиона долларов. Еще один футболист и лидер прошлогоднего рейтинга, Дэвид Бэкхем, опустился на третью строчку списка. В 2010 году он заработал 44,5 миллиона долларов. В списке присутствует и спортсмен из России - теннисистка Мария Шарапова. Она замыкает рейтинг с доходом в 19,9 миллионов долларов. .