Нового тренера сборной Бразилии назовут через несколько дней

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) назовет имя нового главного тренера национальной сборной в ближайшие дни - с 23 по 26 июля 2010 года. Об этом заявил пресс-секретарь CBF Родриго Паива, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. По данным СМИ, на пост наставника команды претендуют четыре специалиста - Луис Фелипе Сколари, Мано Менезес, Муриси Рамальо и Абел Брага. Сколари, который привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 2002 года, в настоящее время руководит клубом "Палмейрас". В начале июля Сколари заявил, что в ближайшие два года он не хочет работать с национальной командой. Менезес получил известность благодаря успешной работе с "Коринтиансом", который он в 2008 году вывел из второго дивизиона, а в 2009 года привел к победе в Кубке Бразилии. Наставник "Флуминенсе" Рамальо трижды выигрывал чемпионат Бразилии с "Сан-Паулу", а возглавляющий клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ Брага в 2006 году привел "Интернасьонал" к победе в Кубке Либертадорес и чемпионате мира среди клубов. Ранее кандидатами на пост наставника сборной Бразилии также назывались тренер "Сан-Паулу" Рикардо Гомес и Леонардо, который в сезоне-2009/10 возглавлял "Милан". В последние годы сборную Бразилии возглавлял Дунга. На чемпионате мира 2010 года команда выступила неудачно, выбыв из борьбы в 1/4 финала, и тренер был уволен.