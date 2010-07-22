Теннисист в ходе матча врезался в табло и травмировался

Канадский теннисист Франк Данчевич получил травму, врезавшись в информационное табло во время матча квалификационного раунда турнира в Атланте. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Tennis.com. Данчевич получил повреждение еще в конце прошлой недели, однако информация о случившемся появилась только 21 июля. Данчевич встречался с австралийцем Ником Линдалем и, разыгрывая матчбол, на полной скорости врезался в табло. Данчевич ударился об угол экрана и сильно порезался. На ноге спортсмена образовалась рана длиной 24 сантиметра. Теннисист, занимающий 277-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, снялся с турнира в Лос-Анджелесе, который пройдет на следующей неделе, а окончательные сроки восстановления Данчевича не ясны.