Вагнер Лав вернулся в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, права на которого принадлежат московскому футбольному клубу ЦСКА, 21 июля прилетел в Москву. Об этом сообщает официальный сайт армейцев. В последнее время форвард выступал на правах аренды за бразильский «Фламенго», но срок аренды истек 10 июля 2010 года, и Вагнер вернулся в расположение ЦСКА. По данным издания «Советский спорт», в Москве Вагнер проведет переговоры с руководством ЦСКА о возможном возвращении в Бразилию, поскольку сам форвард хотел бы выступать на родине. В том случае, если Вагнер не договорится с армейцами о переходе в другой клуб, он будет выступать за ЦСКА. Вагнер Лав покинул ЦСКА летом 2009 года. До конца года он выступал на правах аренды за «Палмейрас», а в январе 2010 года перешел во «Фламенго». В июне 2010 года «Фламенго» пытался договориться с руководством армейцев о покупке игрока, однако стороны не достигли компромисса. Бразильский клуб предлагал за форварда около десяти миллионов евро, в то время как ЦСКА требовал за игрока примерно 15 миллионов.