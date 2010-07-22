Лига чемпионов. Ответные матчи 2-го квалификационного раунда. Результаты

Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Их результаты… 21 июля Харфнарфьордур (Исландия) - БАТЭ (Беларусь) - 0:1 (первый матч - 1:5) Гол: Родионов (15) Олимпи (Грузия) - Актобе (Казахстан) - 1:1 (первый матч - 0:2) Гол: Рехвиашвили (30) – Тлешев (90) Женесс (Люксембург) - АИК (Греция) - 0:0 (первый матч - 0:1) Пюник (Армения) - Партизан (Сербия) - 0:1 (первый матч - 1:3) Гол: Клео (45) ХИК (Финляндия) - Экранас (Литва) - 2:0 (первый матч - 0:1) Гол: Ояла (77); Шидлаускас (120-а.г.) Жилина (Словакия) - Биркиркара (Мальта) - 3:0 (первый матч - 0:1) Гол: Пиачек (21); Лиетава (77); Оравец (90) Дебрецен (Венгрия) - Левадия (Эстония) - 3:2 (первый матч - 1:1) Гол: Кулибали (24); Янник (32); Сакай (54) – Нахк (3); Лейтан (53) Спарта (Чехия) - Металлург (Латвия) - 2:0 (первый матч - 3:0) Гол: Матейовски (12); Земан (43) Лех (Польша) - Интep (Азербайджан) - 0:1 (первый матч - 1:0) Послематчевые пенальти: 9 - 8 Гол: Карлсонс (84) Железничар (Босния и Герцеговина) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) - 0:1 (первый матч - 0:5) Гол: да Силва (76) Русенборг (Норвегия) - Линфилд (Северная Ирландия) - 2:0 (первый матч - 0:0) Гол: Прика (32); Хенриксен (87) 20 июля Ренова (Македония) - Омония (Кипр) - 0:2 (первый матч - 0:3) Гол: Алонефтис (15); Леандро (24) ХБ Торсхавн (Фареры) - Ред Булл (Австрия) - 1:0 (первый матч - 0:5) Гол: Самуэльсен (73) Динaмo (Албания) - Шериф (Молдавия) - 1:0 (первый матч - 1:3) Гол: Вила (18) ТНС Уэльс (Уэльс) - Богемиамс (Ирландия) - 4:0 (первый матч - 0:1) Гол: Джонс (5); Уильямс (13, 73); Шарп (19). Копер (Словения) - Динамo (Загреб, Хорватия) - 3:0 (первый матч - 1:5) Гол: Ханданажич (11); Губерац (54); Брулц (79-пен.) Рудар (Черногория) - Литекс (Болгария) - 0:4 (первый матч - 0:1) Гол: Нифлор (28); Йеленкович (39); Брату (73, 89)