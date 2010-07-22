Теннис. Бубка пробился в ¼ финала турнира в США

Украинский теннисист Сергей Бубка пробился в четвертьфинал челленджера с призовым фондом 50 000$ в Лексингтоне, США. Во втором раунде дончанин уверенно справился с Фредериком Нильсеном из Дании: 6:4 6:3. За выход в полуфинал украинец поспорит с пятой ракеткой турнира Джесси Ливайном из США, передает «Корреспондент». Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Бубка вышел во второй раунд хардового челленджера Fifth Third Bank Tennis Championships в Лексингтоне (США) с призовым фондом $50,000.