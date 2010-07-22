Хоккей. «Нью Джерси» опротестует решение НХЛ по Ковальчуку

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Лу Ламорелло прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на AP. Он выразил разочарование тем, что лига отказалась ратифицировать 17-летнее соглашение на сумму 102 миллиона долларов, и подчеркнул, что не будет делать никаких заявлений до окончания дела. «Мы безумно расстроены тем, что НХЛ не приняла договор Ильи Ковальчука. Могу заверить, что этот контракт полностью соответствует коллективному соглашению. В дальнейшем мы не будем делать каких-либо комментариев, пока процесс в арбитражном суде не завершится», - заключил Ламорелло. Напомним, что Национальная хоккейная лига отказалась регистрировать контракт между Ковальчуком и «Нью-Джерси», мотивировав этот тем, что он не соответствует потолку зарплат.