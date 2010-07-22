Бокс. Вместо россиянина на ринг против Дмитренко выйдет украинец

Немецкая газета abendblatt.de cообщает, что украинский супертяжеловес Александр Дмитренко проведет следующий бой со своим соотечественником Ярославом Заворотным 31 июля в Гамбурге (Германия), передает ALLBoxing.ru. Отметим, что изначально был запланирован бой Александра с российским боксером Денисом Бахтовым в Екатеринбурге, но лагерь Бахтова во вторник вечером прислал факсом отказ по причине травмы боксера. Немецкое издание предполагает однако, что российская сторона отказалась от боя из-за финансовых трудностей. Напомним, что победитель этого боя должен будет провести обязательную защиту против отказавшегося недавно от этого титула британца Одли Харрисона.