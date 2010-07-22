Россия расплатилась с Хиддинком

Российский футбольный союз (РФС) решил вопрос о погашении задолженности перед бывшим главным тренером сборной России Гуусом Хиддинком. Национальная академия футбола (НАФ), оплачивавшая контракт Хиддинка, перечислила на счет РФС 95 миллионов рублей, и в ближайшее время эти деньги переведут тренеру, пишет издание «Советский спорт». Как рассказал руководитель НАФ Сергей Капков, 95 миллионов рублей - это зарплата Хиддинка за 2010 год. Контракт голландца с РФС истек 15 июля, но, по словам Капкова, стороны договорились, что последние два месяца оплачены не будут, так как Хиддинк уже не руководил сборной России. Агент Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен подтвердил, что финансовые вопросы с РФС близки к полному разрешению. 21 июля Хиддинк должен был подписать подготовленный РФС «специальный документ» и отправить его в Москву. После этого тренеру надо лишь дождаться перевода денег на свой счет. По словам агента, Хиддинк не претендовал на зарплату в РФС, начиная с апреля. В начале 2010 года НАФ отказалась финансировать контракт голландца, в связи с чем между Хиддинком и РФС возникли разногласия, которые теперь улажены. Новым главным тренером сборной России в мае был назначен голландец Дик Адвокат, а Хиддинк уже приступил к исполнению обязанностей наставника сборной Турции.