Плющенко и Ягудин выступят на свадьбе китайских фигуристов

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин выступят на ледовом шоу, приуроченном к свадьбе золотых медалистов Игр в Ванкувере в парном катании Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо. Китайские спортсмены официально женаты с 2007 года, однако торжества по этому поводу до сих пор откладывались. После Игр-2010 года пара официально заявила о завершении карьеры, и теперь у них нашлось время и для личной жизни. Они решили отпраздновать свое бракосочетание на льду, разослав приглашения ведущим фигуристам планеты. «Мы планируем объединить нашу свадьбу с гала-концертом на льду. Таким образом мы хотим выразить благодарность нашим друзьям и болельщикам», - цитирует Чжао Хунбо газета «Спорт Экспресс». Помимо Плющенко и Ягудина, на празднике выступят швейцарец Стефан Ламбьель, американец Джонни Вейр и японка Мао Асада.