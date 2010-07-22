Хоккей. Легендарный «Доминатор» прибыл в расположение «Спартака»

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек, подписавший в межсезонье контракт с московским «Спартаком», присоединился к своей новой команде. Олимпийский чемпион Нагано и Обладатель Кубка Стэнли прибыл в среду на личном Volvо XC90 в Гавличков Брод, где красно-белые начали первый предсезонный сбор. Багажник автомобиля Доминатора был под завязку забит амуницией, а на крыше стоял горный велосипед. «У меня полный комплект новой амуниции, - приводит слова Гашека Чемпионат.ру со ссылкой на газету Sport, - ловушка, блин, щитки. Ко всему надо привыкнуть. Я мог бы играть и в старом, но производители постоянно придумывают что-то новое, и мне хочется это испробовать на себе. Мне изготовили уже и новый шлем. Он пока тесноват, но это лучше чем, если бы болтался на голове». «Мне придется вспомнить русский, но это славянский язык, я двенадцать лет учил его в школе. Надеюсь, что вскоре вспомню его», - цитирует Гашека издание Hospodarske Noviny. Гашек также сообщил, что в «Спартаке» он будет играть под 39 номером.