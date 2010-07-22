Хави: Совершенство – это сочетание качеств Зидана и Марадоны

Полузащитник испанской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил в интервью изданию Don Balon, что продолжает работать над собой и совершенствоваться. На вопрос о том, что он подразумевает под словом «совершенство», футболист сборной Испании сказал: «Совершенство – это сочетание качеств Зидана и Марадоны. В этом смысле могу упомянуть Месси, который хорош как в командной игре, так и в индивидуальной». Кроме того, Хави отметил, что лучшим игроком чемпионата мира в ЮАР был именно Месси. По словам футболиста сборной Испании, всё, что создали на поле аргентинцы, было сделано усилиями Месси.